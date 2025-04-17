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Лишь двое футболистов лучше. Нападающий Баварии вошёл в топ-3 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей в Лиге Чемпионов
Живая легенда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" вошёл в тройку игроков, сыгравших наибольшее количество матчей в Лиге Чемпионов.
Томас Мюллер против "Интера" провёл свой 163-й матч в Лиге Чемпионов. Немецкий футболист сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.
Больше поединков провели двое футболистов "Реала". Экс-вратарь Икер Касильяс сыграл в 177 матчах. Нападающий Криштиану Роналду провёл 183 матча.
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Для Томаса Мюллера это был последний матч Лиги Чемпионов за "Баварию", поскольку клуб решил не продлевать с ним соглашение. Футболист с командой поаплодировал болельщикам, приехавшим в Италию для поддержки команды.
A tough result to take, but thank you for your incredible support during this #UCL season! ❤️ pic.twitter.com/YuO9i0PqSX— FC Bayern (@FCBayernEN) April 16, 2025
Напомним, что "Бавария" сыграла с "Интером" вничью 2:2, но по итогу двух матчей вылетела из турнира.
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