Лишь двое футболистов лучше. Нападающий Баварии вошёл в топ-3 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей в Лиге Чемпионов

Нападающий "Баварии" вошёл в тройку игроков, сыгравших наибольшее количество матчей в Лиге Чемпионов.

Томас Мюллер против "Интера" провёл свой 163-й матч в Лиге Чемпионов. Немецкий футболист сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.

Больше поединков провели двое футболистов "Реала". Экс-вратарь Икер Касильяс сыграл в 177 матчах. Нападающий Криштиану Роналду провёл 183 матча.

Для Томаса Мюллера это был последний матч Лиги Чемпионов за "Баварию", поскольку клуб решил не продлевать с ним соглашение. Футболист с командой поаплодировал болельщикам, приехавшим в Италию для поддержки команды.

