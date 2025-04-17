Иллюзия камбэка, или Без Германии. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Что бросается в глаза, помимо фиаско “Реала”? Из пятерки топ-чемпионатов в полуфинале лишней оказалась Бундеслига. В половине поединков кабмэк с овертаймом были очень близки, но в итоге все определили первые матчи. Ни в одной четвертьфинальной игре не было забито менее трех голов. Я называю футболом это.

Астон Вилла - ПСЖ 3:2 (1:3)

Боруссия - Барселона 3:1 (0:4)

Интер - Бавария 2:2 (2:1)

Реал - Арсенал 1:2 (0:3)

Зрелищность. И вновь четвертьфиналы верны себе: на уровне смотрелось все. Если же сравнивать их между собой, то самыми зрелищными были поединки в Милане и Бирмингеме. Как по мне, одинаково зрелищными. Методом исключения, последним назову Дортмунд, где до перерыва все же было не настолько весело.

Если вас интересуют впечатления по сумме двух матчей, то краше всех смотрелись “Интер” с “Баварией”. И опять же, лишь в сравнении с другими, менее часто волновала кровь дуэль “Арсенала”с “Реалом”. Повторюсь: это значит лишь то, что остальные были еще более зрелищными.

Интрига. Полагаю, раньше всех застолбила место в полуфинале “Барселона”. По-хорошему, это было ясно еще после первого раунда. А в Дортмунде со всей неизбежностью нарисовалось после автогола Бенсебайни на 54-й минуте, когда счет стал 2:1.

“Арсенал” в Мадриде фактически решил задачу на 65-й минуте, когда Сака открыл счет. “Реал” и после Лондона не списывали лишь из уважения к его реноме и авторитету, а верить в четыре безответных мяча за полтайма в его нынешнем состоянии - тут уже при всем уважении…

А вот в Бирмингеме и Милане неудачники первых игр сохраняли шансы на продолжение борьбы до последнего. И от экстра-таймов победители ушли только перед самым финальным свистком - благодаря сэйву парижанина Пачо в первом случае, и промаху мюнхенца Комана - во втором.

Однако итог тот же - камбэк не состоялся даже там, где имел место реванш.

Логика. Половина поединков завершилась с закономерным счетом. Справедливы и 2:2 в Милане, и именно 2:1 в пользу “Арсенала” в Мадриде.

Считаю, “Боруссия” была не настолько убедительнее “Барселоны”, чтобы аж в два мяча. А вот ПСЖ, пожалуй, забил “лишний” гол в Бирмингеме. Что, впрочем, не означает несправедливости исхода и в этой паре.

Вспомним, что “Астон Вилла” и вовсе использовала в Париже свой уникальный шанс. Так что квиты, и по совокупности двух матчей ПСЖ был как раз на один гол сильнее - если считать моменты. Именно здесь борьба была наиболее упорной. А убедительнее всех выглядел “Арсенал”, однозначно переигравший “Реал” оба раза.

И вновь мне нечего сказать о судействе. Фанаты “Реала”, естественно, будут вспоминать не назначенный пенальти на Мбаппе. Но, как учат нас “партия” и геноссе Юстас, контакт со стороны Райса был очевидно недостаточным и впечатлил меньше, чем падение Мбаппе.

Везение. Следует признать, что “Барселоне” повезло с автоголом соперника. Причем в самый подходящий момент - когда у “Боруссии” была еще уйма времени, а сама она полна сил и желания, и фора отнюдь уже не виделась незыблемой. Хотя фанаты “Барсы” и расскажут нам, что там уже все равно замыкал бы Левандовски.

Также повезло “Астон Вилле”. Гол Тилеманса, с которого началось возрождение интриги, не был бы возможен без дезориентировавшего вратаря рикошета. Но в Бирмингеме, в отличие от Дортмунда, фаворит Фортуны не сумел извлечь из ее помощи желаемые дивиденды.

Личности. Самой яркой фигурой ответного раунда, на мой взгляд, стал кипер Доннарумма, пять раз спасавший ПСЖ от гола и трижды пропускавший. У Куртуа из “Реала” на сэйв и на гол меньше, но при этом он парировал пенальти.

Среди полевых, в первую очередь, выделил бы Рашфорда (“Астон Вилла”), затем - Сака (“Арсенал”), а уже после них - автора хет-трика Гирасси (“Боруссия”). Последнему нет равных в плане эффективности: три гола в трех моментах. Но ему скорее посочувствуешь: трижды забить и проиграть - синдром Игоря Беланова.

Еще упомянул бы Мерино из “Арсенала” и Димарко из “Интера”. А самыми запомнившимися личностями по итогам впечатлений от двух матчей для меня стали соперники - Куртуа и Мерино.

Симпатии. Во втором раунде больше всех впечатлила “Астон Вилла”. В тройку своих предпочтений включил бы “Арсенал” и “Баварию”. Бесспорно хорош был и “Интер”. Печальнее прочих смотрелись оба представителя Ла Лиги.

Увы, как ни прискорбно, но если говорить о двухраундовой дуэли, то больше всего футбола я увидел в игре вылетевшей “Баварии”. А меньше всего - в исполнении напрочь разочаровавшего “Реала”.

О полуфиналах. Пожалуй, все же склоняюсь к “Барселоне” в ее противостоянии с “Интером”. Но не настолько, чтобы желать ему неудачи. “Арсенал” и ПСЖ мне одинаково интересны. Главное - чтобы опять победил Футбол.

А теперь опустимся на грешную землю, которую усердно вспахивают на полях УПЛ.

Как говорится, в поте лица своего.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine