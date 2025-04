Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

После завершения четвертьфиналов Лиги чемпионов 2024/25 в турнире остались только четыре сильнейшие команды.

"Арсенал" сенсационно выбил "Реал Мадрид" и теперь является главным фаворитом на победу в турнире – вероятность триумфа составляет 28,7%, тогда как у "ПСЖ", с которым они сойдутся в полуфинале, шансы на титул оцениваются в 24,0%, что является третьим результатом после "Интера" (25,5%). Ну и наименьшие шансы имеет "Барселона" – 21,8%.

With the 2024-25 UEFA Champions League quarter-finals done and dusted, we're now left with the final four teams.



Who will win the competition? Here's what the Opta supercomputer thinks after tonight...