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Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

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Главный фаворит из Англии

Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После завершения четвертьфиналов Лиги чемпионов 2024/25 в турнире остались только четыре сильнейшие команды.

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"Арсенал" сенсационно выбил "Реал Мадрид" и теперь является главным фаворитом на победу в турнире – вероятность триумфа составляет 28,7%, тогда как у "ПСЖ", с которым они сойдутся в полуфинале, шансы на титул оцениваются в 24,0%, что является третьим результатом после "Интера" (25,5%). Ну и наименьшие шансы имеет "Барселона" – 21,8%.

Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".

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Источник:
The Analyst
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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MАGА KING
17.04.2025 в 15:09
По-моему суперкомпьютером называют оду запорожского (якобы запорожского) После его прогнозов всё получается со стопроцентной точностью, только наоборот
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0
1
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Комментарии 1
MАGА KING
17.04.2025 в 15:09
По-моему суперкомпьютером называют оду запорожского (якобы запорожского) После его прогнозов всё получается со стопроцентной точностью, только наоборот
Ответить
0
1

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