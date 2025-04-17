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Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов
Главный фаворит из Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После завершения четвертьфиналов Лиги чемпионов 2024/25 в турнире остались только четыре сильнейшие команды.
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"Арсенал" сенсационно выбил "Реал Мадрид" и теперь является главным фаворитом на победу в турнире – вероятность триумфа составляет 28,7%, тогда как у "ПСЖ", с которым они сойдутся в полуфинале, шансы на титул оцениваются в 24,0%, что является третьим результатом после "Интера" (25,5%). Ну и наименьшие шансы имеет "Барселона" – 21,8%.
With the 2024-25 UEFA Champions League quarter-finals done and dusted, we're now left with the final four teams.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 16, 2025
Who will win the competition? Here's what the Opta supercomputer thinks after tonight...
Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".
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