Маркевич - о противостоянии Реала и Арсенала: Все пошло не по сценарию мадридцев

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями относительно вылета мадридского "Реала" из Лиги чемпионов после двух поражений от лондонского "Арсенала" (0:3, 1:2) в четвертьфинале турнира.

- На первый взгляд, в четвертьфинале произошла сенсация, имея в виду ранний вылет прославленного "Реала", который в прошлом году выиграл Лигу чемпионов. Казалось, испанский гранд перед стартом сделал все, чтобы сохранить титул сильнейшей команды Европы. Сохранил всех ведущих игроков, усилился одним из лучших нападающих мира Килианом Мбаппе. Однако в матчах с "Арсеналом" все пошло не по сценарию мадридцев.

Ранее я отмечал, что "пушкари" смогут дать бой "Реалу", если их лидеры успеют вернуться в строй после травм. Так и случилось. Мартин Эдегор доказал, что является едва ли не самым сильным ныне "дирижером", его нестандартным действиям можно только позавидовать и главное, что он практически не теряет мяч. Вовремя покинули лазарет и Букайо Сака и Габриэл Мартинелли.

- Но упомянутый Сака мог стать антигероем, когда в дебюте не реализовал пенальти.

- Где-то сыграл по-пижонски и поплатился. Даже и не вспомню, кто еще при реализации выполнял "паненку" не по центру ворот. Сака, видимо, забыл об антропометрии кипера "Реала" Тибо Куртуа, к счастью, эта неудача не выбила гостей из колеи, в конце концов, и Сака таки забил свой гол.

- На ваш взгляд, почему "Реал" с его "звездным" составом вынужден был сойти с дистанции?



- Выяснилось, что у мадридцев нет длинной скамейки запасных для качественного выступления на нескольких "фронтах". Несколько позиций, в частности, правого защитника в отсутствие травмированного Дани Карвахаля, остались уязвимыми. Но главное, что произошел какой-то сбой в середине команды. Постоянные разговоры на уровне клубного руководства о смене тренерского состава, продажа лидеров, конечно, негативно влияли на микроклимат в коллективе. Это и привело к провалу.