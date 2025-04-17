Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезда Реала выловился о вылете команды из Лиги чемпионов
Извинился за свою игру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем высказался о вылете его команды от лондонского "Арсенала" (1:2, общ. 1:5) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Хочу извиниться перед всеми мадридистами за то, что я не смог оправдать ожиданий от этого клуба в матчах против "Арсенала". Мы понимаем, как много для вас значит этот турнир. У нас все еще есть шанс спасти этот сезон, и это возможно только в том случае, если мы будем держаться вместе. "Реал" обязательно вернется!"
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что Джуд Беллингем не смог отличиться ни одним голевым действием в обоих матчах против "Арсенала". Всего на его счету в этом сезоне 13 голов и 13 ассистов в 44 матчах за "Реал" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Карло Анчелотти поделился мыслями после вылета Реала из Лиги чемпионов
- Рада может отменить военное положение досрочно. Известно, по каким причинам
- Мартинес забил юбилейный гол за Интер. Лаутаро – лучший бомбардир-легионер в истории клуба
- Король умер. Реал - Арсенал 1:2. Видео голов и обзор матча
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО