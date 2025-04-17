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Звезда Реала выловился о вылете команды из Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Извинился за свою игру

Звезда Реала выловился о вылете команды из Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем высказался о вылете его команды от лондонского "Арсенала" (1:2, общ. 1:5) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Хочу извиниться перед всеми мадридистами за то, что я не смог оправдать ожиданий от этого клуба в матчах против "Арсенала". Мы понимаем, как много для вас значит этот турнир. У нас все еще есть шанс спасти этот сезон, и это возможно только в том случае, если мы будем держаться вместе. "Реал" обязательно вернется!"

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Отметим, что Джуд Беллингем не смог отличиться ни одним голевым действием в обоих матчах против "Арсенала". Всего на его счету в этом сезоне 13 голов и 13 ассистов в 44 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Опубликовал: Андрей Журба
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