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Экс-защитник Манчестер Юнайтед об вингере Арсенала: Он футболист мирового класса

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Экс-защитник Манчестер Юнайтед об вингере Арсенала: Он футболист мирового класса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед» высказался о вингере "Арсенала».

Рио Фердинанд в эфире TNT Sports сказал, что Букайо Сака будет решать исход матчей на высшем уровне до конца своей карьеры.

"Букайо Сака — в плане решающего фактора — я много спорил об этом — он игрок мирового класса? 100 %.

Он футболист мирового класса, который теперь будет решать исход матчей до конца своей карьеры на высшем уровне», - заявил Фердинанд.

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Напомним, что Букайо Сака в матче против "Реала» отметился голом. К слову, английский футболист в 7-ми матчах Лиги Чемпионов отметился пятью голами.

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Рио Фердинанд Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Источник:
afcstuff
Опубликовал: Владислав Прийменко
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