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Легендарный экс-защитник Интера говорит, что он больше волновался из-за Баварии, чем из-за Барселоны

Лига Чемпионов

Зрелость "Интера" поможет Индзаги

Легендарный экс-защитник Интера говорит, что он больше волновался из-за Баварии, чем из-за Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв "Баварию" со счетом 4:3 по сумме двух матчей. Легендарный экс-защитник миланцев Марко Матерацци высказался в интервью по этому поводу.

"Они умеют считывать игру. Гол Кейна мог сломать любого, но "Интер" сохранил хладнокровие и переломил игру за несколько минут. Это был серьезный психологический удар для "Баварии" – немцы не выдержали двойного удара "нерадзурри". То же самое было и в первом матче, когда Фраттези забил вскоре после того, как Мюллер сравнял счет. "Интер" доказал, что всегда контролирует игру", – сказал Матерацци.

В полуфинале "Интер" встретится с "Барселоной", и на этот счет у Матерацци также есть свое мнение.

"Честно говоря, я больше волновался перед матчем с "Баварией". У "Барселоны" есть много талантливых игроков, чрезвычайных нападающих – от Левандовского до Ламина Ямала, которые могут забить любому. Но это также очень молодая команда. Я считаю, что зрелость "Интера" поможет Индзаги", – сказал Матерацци.

Добавим, что первый матч полуфинала между "Интером" и "Барселоной" пройдет 30 апреля в Каталонии.

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Источник:
La Gazzettaa dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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