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Легендарный экс-футболист Реала похвалил Арсенал после выхода в полуфинал Лиги чемпионов
Отметил команду, которую построил Микель Артета
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм отреагировал на проход «Арсенала» в полуфинал Лиги чемпионов.
"Очень много людей ожидали увидеть камбэк. В Мадриде все только и говорили об этом накануне матча. Но я считаю, что "Арсенал" вполне заслужил выход в полуфинал. Они провели великолепную игру, команда показала высокий уровень игры и индивидуальное мастерство. В этом есть огромная заслуга главного тренера Микеля Артеты".
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Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов "Арсенал" встретится с "Пари Сен-Жермен". Первая игра состоится в Лондоне во вторник, 29-го апреля, а ответный матч будет сыгран в Париже в среду, 7-го мая.
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