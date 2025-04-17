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Маркевич рассказал, кого бы он хотел видеть в финале Лиги чемпионов
Полуфиналы будут равные
fckarpaty.org.ua
Известный украинский тренер Мирон Маркевич дал свой прогноз прогнозы на полуфинальные матчи
"Я бы хотел, чтобы в Мюнхене сошлись "Барселона" и "ПСЖ", которые сейчас демонстрируют очень высокий класс. Однако их оппоненты – опасные. Вот почему многое будет зависеть от того, в каком состоянии команды подойдут к баталиям, избегут ли травм лидеры. Сейчас шансы у участников – равные", - сказал Маркевич.
Напомним, что полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.
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