Спустя 21 год. Последняя команда, победившая Реал в четвертьфинале Лиги Чемпионов, поздравила Арсенал

Последняя команда, победившая "Реал" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, поздравила "Арсенал".

"Монако" в своём англоязычном аккаунте отметили лондонский клуб. Они написали, что красно-белая команда обыграла "Реал" спустя 21 год.

Monaco 2004 ???? Arsenal 2025



We were the last team to defeat Real Madrid in the Champions League in the QFs until today. 21 years later, a Red and White team does it again ❤️???? pic.twitter.com/bM6RU5pjtJ