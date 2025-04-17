Спустя 21 год. Последняя команда, победившая Реал в четвертьфинале Лиги Чемпионов, поздравила Арсенал

Последняя команда, победившая "Реал" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, поздравила "Арсенал".

"Монако" в своём англоязычном аккаунте отметили лондонский клуб. Они написали, что красно-белая команда обыграла "Реал" спустя 21 год.

"До сегодняшнего дня мы были последней командой, которая обыграла "Реал Мадрид" в Лиге чемпионов в четвертьфинале. 21 год спустя красно-белая команда делает это снова", - написали "Монако".

Monaco 2004 ???? Arsenal 2025



We were the last team to defeat Real Madrid in the Champions League in the QFs until today. 21 years later, a Red and White team does it again ❤️???? pic.twitter.com/bM6RU5pjtJ — AS Monaco EN ???????? (@AS_Monaco_EN) April 16, 2025

"Монако" в сезоне 2003/04 сыграло с "Реалом" со счётом 5:5, но благодаря выездному голу прошли далее. Встречи закончились со счётом 4:2 (в Испании) и 3:1 (во Франции).

В полуфинале французский клуб оказался сильнее "Челси", но в финале уступил "Порту".

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Напомним, что "Арсенал" в полуфинале встретится с "ПСЖ". Матчи состоятся 29 апреля и 7 мая.