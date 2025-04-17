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Спустя 21 год. Последняя команда, победившая Реал в четвертьфинале Лиги Чемпионов, поздравила Арсенал

Лига Чемпионов

Они тогда дошли до финала

Спустя 21 год. Последняя команда, победившая Реал в четвертьфинале Лиги Чемпионов, поздравила Арсенал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Последняя команда, победившая "Реал" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, поздравила "Арсенал".

"Монако" в своём англоязычном аккаунте отметили лондонский клуб. Они написали, что красно-белая команда обыграла "Реал" спустя 21 год.

"До сегодняшнего дня мы были последней командой, которая обыграла "Реал Мадрид" в Лиге чемпионов в четвертьфинале. 21 год спустя красно-белая команда делает это снова", - написали "Монако".

"Монако" в сезоне 2003/04 сыграло с "Реалом" со счётом 5:5, но благодаря выездному голу прошли далее. Встречи закончились со счётом 4:2 (в Испании) и 3:1 (во Франции).

В полуфинале французский клуб оказался сильнее "Челси", но в финале уступил "Порту".

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Напомним, что "Арсенал" в полуфинале встретится с "ПСЖ". Матчи состоятся 29 апреля и 7 мая.

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Источник:
AS Monaco
Опубликовал: Владислав Прийменко
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