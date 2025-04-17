"Арбитр продемонстрировал свою принципиальность", - рефери ФИФА оценил судейство в матче Реал - Арсенал

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейские решения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Арсеналом" (1:2).

Напомним, что на старте поединка судья назначил пенальти в ворота "Реала", который не был реализован, а через некоторое время поставил 11-метровый уже в ворота "Арсенала", но после долгих консультаций и просмотра ВАР его отменил.

"Сложный матч для обслуживания. Встречались амбициозные команды, которые не щадят себя в борьбе за инициативу.

Отрадно, что арбитр с первых минут продемонстрировал свою принципиальность и чёткое взаимодействие с арбитром ВАР. В первом эпизоде он сначала не зафиксировал нарушение на игроке гостей Микеле Мерино, но после просмотра видеоповтора справедливо наказал хозяев пенальти.

А во втором моменте с помощью ВАР исправил свою же ошибку. Ведь сначала указал на 11-метровую отметку после падения Килиана Мбаппе, однако после видеопросмотра признал, что Деклан Райс не нарушал правил. И здесь не шла речь об офсайде, иначе рефери просигнализировал бы поднятием руки", - сказал Ступар.