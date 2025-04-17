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"Арбитр продемонстрировал свою принципиальность", - рефери ФИФА оценил судейство в матче Реал - Арсенал
Реал проиграл и во втором матче Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейские решения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Арсеналом" (1:2).
Напомним, что на старте поединка судья назначил пенальти в ворота "Реала", который не был реализован, а через некоторое время поставил 11-метровый уже в ворота "Арсенала", но после долгих консультаций и просмотра ВАР его отменил.
"Сложный матч для обслуживания. Встречались амбициозные команды, которые не щадят себя в борьбе за инициативу.
Отрадно, что арбитр с первых минут продемонстрировал свою принципиальность и чёткое взаимодействие с арбитром ВАР. В первом эпизоде он сначала не зафиксировал нарушение на игроке гостей Микеле Мерино, но после просмотра видеоповтора справедливо наказал хозяев пенальти.
А во втором моменте с помощью ВАР исправил свою же ошибку. Ведь сначала указал на 11-метровую отметку после падения Килиана Мбаппе, однако после видеопросмотра признал, что Деклан Райс не нарушал правил. И здесь не шла речь об офсайде, иначе рефери просигнализировал бы поднятием руки", - сказал Ступар.
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