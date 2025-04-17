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Без игроков Барселоны и Реала. УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов
Сильная команда получилась
Фото - Сайт УЕФА
УЕФА назвала команду недели в Лиге Чемпионов.
Заметим, что в символическую сборную попали футболисты 6 клубов. Места не нашлось представителям "Барселоны" и "Реала".
Команда недели:
- Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ");
- Защитники: Нуно Мендеш ("ПСЖ"), Кивиор ("Арсенал"), Конса ("Астон Вилла"), Павар ("Интер");
- Полузащитники: МакГинн ("Астон Вилла"), Райс ("Арсенал"), Гросс ("Боруссия Д"), Олисе ("Бавария")
- Атака: Гирасси ("Боруссия Д"), Лаутаро Мартинес ("Интер")
???? Introducing your team of the week...@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/HNIlkbzk09— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 17, 2025
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Напомним, что в полуфинале встретятся "Арсенал" с "ПСЖ" и "Барселона" - "Интер".
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Источник:UEFA Champions League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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