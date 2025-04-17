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Главный бомбардир Баварии обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов
Англичанин снова рискует остаться без трофея
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн обратился к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов от миланского "Интера" (2:2, общ. 4:3) в четвертьфинале самого престижного клубного турнира Европы.
"Все еще больно после вчерашнего вечера. Мы сделали все возможное, и ваша поддержка была просто невероятной, но того, что мы сделали в двух матчах, оказалось недостаточно. У нас остается пять матчей в Бундеслиге, поэтому мы должны сосредоточиться на выступлениях в чемпионате, ведь каждая игра для нас теперь является финалом".
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Добавим, что в этом сезоне Лиги чемпионов 31-летний Гарри Кейн забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 13 матчах.
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