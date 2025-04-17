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Президент Интера - о полуфинале ЛЧ: С Барсой мы начинаем на равных

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Маротта поделился своими мыслями

Президент Интера - о полуфинале ЛЧ: С Барсой мы начинаем на равных

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент миланского "Интера" Беппе Маротта поделился своими мыслями накануне полуфинального противостояния Лиги чемпионов против "Барселоны".

"С "Барсой" мы начинаем на равных: Лига чемпионов - это мечта, которая может осуществиться. Мы счастливы, но путь еще не завершен. С Индзаги "Интер" играет ведущую роль в Европе, как никогда раньше".

Напомним, что первый матч полуфинала ЛЧ между "Барселоной" и "Интером" состоится 30 апреля.

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Барселона Интер (Милан) Беппе Маротта
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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