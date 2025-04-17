Президент Интера - о полуфинале ЛЧ: С Барсой мы начинаем на равных

Президент миланского "Интера" Беппе Маротта поделился своими мыслями накануне полуфинального противостояния Лиги чемпионов против "Барселоны".

"С "Барсой" мы начинаем на равных: Лига чемпионов - это мечта, которая может осуществиться. Мы счастливы, но путь еще не завершен. С Индзаги "Интер" играет ведущую роль в Европе, как никогда раньше".