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Президент Интера - о полуфинале ЛЧ: С Барсой мы начинаем на равных
Маротта поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент миланского "Интера" Беппе Маротта поделился своими мыслями накануне полуфинального противостояния Лиги чемпионов против "Барселоны".
"С "Барсой" мы начинаем на равных: Лига чемпионов - это мечта, которая может осуществиться. Мы счастливы, но путь еще не завершен. С Индзаги "Интер" играет ведущую роль в Европе, как никогда раньше".
Напомним, что первый матч полуфинала ЛЧ между "Барселоной" и "Интером" состоится 30 апреля.
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