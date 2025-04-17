Полиция арестовала нескольких болельщиков во время матча между "Астон Виллой" и "ПСЖ".

Правоохранители сообщили что двое мужчин были арестованы по подозрению в расистских выкриках, а ещё один — за предполагаемое нарушение общественного порядка на почве расовой ненависти.

Ещё один болельщик "Виллы" был арестован по подозрению в нападении. Также трое болельщиков "ПСЖ" были арестованы: один по подозрению в нападении на стюарда, а двое — за драку.

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Напомним, что "Астон Вилла" победила "ПСЖ" со счётом 3:2, но по итогу двух матчей вылетели из турнира.