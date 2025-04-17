  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Два клуба Бундеслиги нацелились на защитника Ювентуса
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба Бундеслиги нацелились на защитника Ювентуса

Лига Чемпионов

Николо Савона летом может сменить команду

Два клуба Бундеслиги нацелились на защитника Ювентуса

Тransfermarkt

Новина українською

Защитник туринского "Ювентуса" Николо Савона заинтересовал два клуба Бундеслиги - дортмундскую "Боруссию" и "Байера". Об этом сообщает Football Italia.

Оба немецких гранда рассматривают возможность подписания 22-летнего итальянского защитника.

Всего в текущем сезоне Николо Савона провел 33 матча во всех турнирах, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу.

Читайте такжеЭкс-тренер Ювентуса может возглавить команду из АПЛ или Лиги 1
По теме
yellow-arrow
Полиция арестовала нескольких болельщиков во время матча между Астон Виллой и ПСЖ
yellow-arrow
Президент Интера - о полуфинале ЛЧ: С Барсой мы начинаем на равных
yellow-arrow
"Арбитр продемонстрировал свою принципиальность", - рефери ФИФА оценил судейство в матче Реал - Арсенал
Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Байер (Леверкузен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости