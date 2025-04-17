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Два клуба Бундеслиги нацелились на защитника Ювентуса
Николо Савона летом может сменить команду
Тransfermarkt
Защитник туринского "Ювентуса" Николо Савона заинтересовал два клуба Бундеслиги - дортмундскую "Боруссию" и "Байера". Об этом сообщает Football Italia.
Оба немецких гранда рассматривают возможность подписания 22-летнего итальянского защитника.
Всего в текущем сезоне Николо Савона провел 33 матча во всех турнирах, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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