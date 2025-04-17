Два клуба Бундеслиги нацелились на защитника Ювентуса

Защитник туринского "Ювентуса" Николо Савона заинтересовал два клуба Бундеслиги - дортмундскую "Боруссию" и "Байера". Об этом сообщает Football Italia.

Оба немецких гранда рассматривают возможность подписания 22-летнего итальянского защитника.

Всего в текущем сезоне Николо Савона провел 33 матча во всех турнирах, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу.