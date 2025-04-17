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Киммих - о вылете Баварии из ЛЧ: Мы очень разочарованы, но вы не виноваты, болельщики

Лига Чемпионов

Игрок обратился к болельщикам

Киммих - о вылете Баварии из ЛЧ: Мы очень разочарованы, но вы не виноваты, болельщики

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих обратился к болельщикам клуба после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала после поражения от миланского "Интера".

"У нас была общая цель - выйти в финал и победить дома. Этого оказалось недостаточно, и мы очень разочарованы. Спасибо за вашу удивительную поддержку, дорогие болельщики. Вы не виноваты", - написал в социальных сетях футболист.

Добавим, что по итогам четвертьфинальных матчей в полуфинал пробились: "Арсенал", "ПСЖ", "Барселона" и "Интер".

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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