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Киммих - о вылете Баварии из ЛЧ: Мы очень разочарованы, но вы не виноваты, болельщики
Игрок обратился к болельщикам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих обратился к болельщикам клуба после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала после поражения от миланского "Интера".
"У нас была общая цель - выйти в финал и победить дома. Этого оказалось недостаточно, и мы очень разочарованы. Спасибо за вашу удивительную поддержку, дорогие болельщики. Вы не виноваты", - написал в социальных сетях футболист.
Добавим, что по итогам четвертьфинальных матчей в полуфинал пробились: "Арсенал", "ПСЖ", "Барселона" и "Интер".
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