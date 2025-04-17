Маркевич: Барселона после домашних 4:0 решила в Дортмунде немного отдохнуть

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о четвертьфинальных противостояниях Лиги чемпионов .

– Еще в двух парах "Барселоне" и "ПСЖ" едва хватило добытого гандикапа в первых поединках для выхода в полуфинал.

– Сработал человеческий фактор. В Англии парижане забив дважды подряд посчитали, что победа у них уже в кармане и сбавили обороты. Этим и воспользовались футболисты "Астон Виллы" и если бы не феноменальная реакция вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, то хозяева могли взять реванш с нужным счетом. Вот чего стоит недооценка визави.

Сложилось впечатление, что и футболисты "Барселоны" после домашних – 4:0 решили в Дортмунде отдохнуть. Хотя учитывая высокий прессинг испанских защитников при отсутствии максимального настроя такой стиль мог привести к печальным последствиям. В "Боруссии" хватало реактивных исполнителей, которые изрядно осложнили жизнь фавориту. И если бы не автогол хозяев, то еще неизвестно чем бы все закончилось.

– В еще одной паре "Бавария" – "Интер" силы оппонентов примерно равны.

– Мюнхенцы сами виноваты, что упустили возможность сыграть в финале Лиги чемпионов у себя дома. В первом четвертьфинальном матче они не имели права на своем поле пропускать на последних минутах. В Милане хозяева благодаря правильно выбранной тактике, великолепной игре в отборе на подборах не позволяли гостям доминировать. Респект наставнику "Интера" Симоне Индзаги, это действительно, тренерская команда. Миланцы не могут похвастаться "звездным" составом, но благодаря сбалансированности, когда каждый игрок четко выполняет свою миссию, именно они склонить чаши весов на свою сторону.