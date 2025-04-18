Всё решено! Определена вторая страна, которая гарантировала пять мест в Лиге Чемпионов на сезон 2025/26

Определена вторая страна, которая гарантировала пять мест в Лиге Чемпионов на сезон 2025/26.

Испания, благодаря проходу своих команд далее, обеспечила в следующем сезоне восемь еврокубковых мест. Пять из них – в Лиге Чемпионов. Шестое и седьмое место попадут в Лигу Европы. Восьмое место – в плей-офф Лиги Конференций.

Также этому поспособствовал вылет "Лацио" из еврокубков.

Напомним, сейчас Испанию представляют три команды – "Барселона" (Лига Чемпионов), "Атлетик" (Лига Европы) и "Бетис" (Лига Конференций).

У ближайшего конкурента Италии таких команд две – "Интер" (Лига Чемпионов) и "Фиорентина" (Лига конференций). Математически итальянские клубы уже не обгонят испанские.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее первой страной, гарантировавшей пять мест в следующем сезоне Лиги Чемпионов. Стала Англия.