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Всё решено! Определена вторая страна, которая гарантировала пять мест в Лиге Чемпионов на сезон 2025/26

Лига Чемпионов

Всего восемь команд в еврокубках

Всё решено! Определена вторая страна, которая гарантировала пять мест в Лиге Чемпионов на сезон 2025/26

shakhtar.com

Новина українською

Определена вторая страна, которая гарантировала пять мест в Лиге Чемпионов на сезон 2025/26.

Испания, благодаря проходу своих команд далее, обеспечила в следующем сезоне восемь еврокубковых мест. Пять из них – в Лиге Чемпионов. Шестое и седьмое место попадут в Лигу Европы. Восьмое место – в плей-офф Лиги Конференций.

Также этому поспособствовал вылет "Лацио" из еврокубков.

Всё решено! Определена вторая страна, которая гарантировала пять мест в Лиге Чемпионов на сезон 2025/26 - изображение 1

Напомним, сейчас Испанию представляют три команды – "Барселона" (Лига Чемпионов), "Атлетик" (Лига Европы) и "Бетис" (Лига Конференций).

У ближайшего конкурента Италии таких команд две – "Интер" (Лига Чемпионов) и "Фиорентина" (Лига конференций). Математически итальянские клубы уже не обгонят испанские.

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Ранее первой страной, гарантировавшей пять мест в следующем сезоне Лиги Чемпионов. Стала Англия.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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