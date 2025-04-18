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Лишь 2 футболиста провели в ЛЧ больше матчей, чем Томас Мюллер

Лига Чемпионов
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И все встречи немец сыграл в одной команде

Лишь 2 футболиста провели в ЛЧ больше матчей, чем Томас Мюллер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Поединок против "Интера" в Милане стал 163-м для Томаса Мюллера в главном клубном евротурнире. Он догнал Лионеля Месси, вышедшего на третье место в 2023 году.

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Список возглавляют экс-футболисты "королевского клуба" Криштиану Роналду (183) и Икер Касильяс (177). Добавим, что Томас – рекордсмен по количеству матчей Лиги чемпионов в одном клубе.

В топ-10 рейтинга только Хави также провел все встречи в соревновании, не меняя коллектив (158 поединков в ЛЧ в составе "Барселоны").

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Томас Мюллер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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