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Лишь 2 футболиста провели в ЛЧ больше матчей, чем Томас Мюллер
И все встречи немец сыграл в одной команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Поединок против "Интера" в Милане стал 163-м для Томаса Мюллера в главном клубном евротурнире. Он догнал Лионеля Месси, вышедшего на третье место в 2023 году.
Список возглавляют экс-футболисты "королевского клуба" Криштиану Роналду (183) и Икер Касильяс (177). Добавим, что Томас – рекордсмен по количеству матчей Лиги чемпионов в одном клубе.
В топ-10 рейтинга только Хави также провел все встречи в соревновании, не меняя коллектив (158 поединков в ЛЧ в составе "Барселоны").
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