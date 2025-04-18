Лишь 2 футболиста провели в ЛЧ больше матчей, чем Томас Мюллер

Поединок против "Интера" в Милане стал 163-м для Томаса Мюллера в главном клубном евротурнире. Он догнал Лионеля Месси, вышедшего на третье место в 2023 году.

Список возглавляют экс-футболисты "королевского клуба" Криштиану Роналду (183) и Икер Касильяс (177). Добавим, что Томас – рекордсмен по количеству матчей Лиги чемпионов в одном клубе.

В топ-10 рейтинга только Хави также провел все встречи в соревновании, не меняя коллектив (158 поединков в ЛЧ в составе "Барселоны").