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Несмотря на вылет из турнира. Форвард Боруссии Д признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Его хет-трик не помог "шмелям" пройти "сине-гранатовых"

Несмотря на вылет из турнира. Форвард Боруссии Д признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте УЕФА опубликованы результаты голосования за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам вторых четвертьфинальных матчей. Награду получил форвард дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси.

Напомним, что 29-летний гвинейский нападающий оформил хет-трик в ворота "Барселоны" (3:1), однако это не помогло его команде пройти в следующую стадию соревнований.

Подчеркнем, что Серу Гирасси обошел в голосовании Деклана Райса из "Арсенала", Лаутаро Мартинеса из "Интера" и Усмана Дембеле из "ПСЖ".

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Также отметим, что Серу Гирасси забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 14 матчах этого сезона в Лиге чемпионов.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Серу Гирасси
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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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