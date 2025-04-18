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Несмотря на вылет из турнира. Форвард Боруссии Д признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Его хет-трик не помог "шмелям" пройти "сине-гранатовых"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте УЕФА опубликованы результаты голосования за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам вторых четвертьфинальных матчей. Награду получил форвард дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси.
Напомним, что 29-летний гвинейский нападающий оформил хет-трик в ворота "Барселоны" (3:1), однако это не помогло его команде пройти в следующую стадию соревнований.
Подчеркнем, что Серу Гирасси обошел в голосовании Деклана Райса из "Арсенала", Лаутаро Мартинеса из "Интера" и Усмана Дембеле из "ПСЖ".
1st: Serhou Guirassy— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 18, 2025
2nd: Declan Rice
3rd: Lautaro Martínez
4th: Ousmane Dembélé
Guirassy's hat-trick earns Player of the Week! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/Rr5zVoTifd
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Также отметим, что Серу Гирасси забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 14 матчах этого сезона в Лиге чемпионов.
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