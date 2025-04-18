Но в группе могут быть изменения. Динамо определилось со стадионом в квалификации еврокубков

" Динамо " определилось с домашним стадионом на матчи квалификации еврокубков в следующем сезоне.

Как сообщает ТГ-канал Динамо Киев Inside, матчи квалификации киевляне планируют, как и в прошлом сезоне, проводить в польском Люблине.

Однако при этом, в случае попадания в групповую стадию Лиги чемпионов, местом домашних матчей рассматривается Варшава. А в случае попадания в группу Лиги Европы – все тот же Люблин.

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Напомним, что по рейтингу УЕФА Украина потеряла прямую путевку в группу ЛЧ, и теперь чемпиону придется пробиваться в основной турнир через квалификацию.