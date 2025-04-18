Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Но в группе могут быть изменения. Динамо определилось со стадионом в квалификации еврокубков
Снова Польша
фото из свободных источников
"
Как сообщает ТГ-канал Динамо Киев Inside, матчи квалификации киевляне планируют, как и в прошлом сезоне, проводить в польском Люблине.
Однако при этом, в случае попадания в групповую стадию Лиги чемпионов, местом домашних матчей рассматривается Варшава. А в случае попадания в группу Лиги Европы – все тот же Люблин.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что по рейтингу УЕФА Украина потеряла прямую путевку в группу ЛЧ, и теперь чемпиону придется пробиваться в основной турнир через квалификацию.
Популярное сейчас
- Китай отреагировал на заявление Зеленского о поставках оружия в РФ
- Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
- В Трабзонспоре приняли решение по украинскому футболисту
- Всё решено! Определена вторая страна, которая гарантировала пять мест в Лиге Чемпионов на сезон 2025/26
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО