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"Я не знаю". Игрок Интера рассказал, как собирается противостоять Барселоне
Особенно противостоять Ямалю
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
30 апреля и 6 мая "Интер" сыграет против "Барселоны".
Защитник "Интера" Алессандро Бастони ответил на вопрос Marca, как он собирается обороняться против Ламина Ямаля.
"Я не знаю. В последний раз, когда мы встречались со сборной Испании на Евро, мы выступили не так хорошо. У "Барселоны" очень четкая идентичность, мы должны защищаться против них как команда", — ответил на вопрос Бастони.
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Источник:marcа
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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