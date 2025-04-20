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"Я не знаю". Игрок Интера рассказал, как собирается противостоять Барселоне

Лига Чемпионов

Особенно противостоять Ямалю

"Я не знаю". Игрок Интера рассказал, как собирается противостоять Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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30 апреля и 6 мая "Интер" сыграет против "Барселоны".

Защитник "Интера" Алессандро Бастони ответил на вопрос Marca, как он собирается обороняться против Ламина Ямаля.

"Я не знаю. В последний раз, когда мы встречались со сборной Испании на Евро, мы выступили не так хорошо. У "Барселоны" очень четкая идентичность, мы должны защищаться против них как команда", — ответил на вопрос Бастони.

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Источник:
marcа
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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