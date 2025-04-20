"Я не знаю". Игрок Интера рассказал, как собирается противостоять Барселоне

30 апреля и 6 мая "Интер" сыграет против "Барселоны".

Защитник "Интера" Алессандро Бастони ответил на вопрос Marca, как он собирается обороняться против Ламина Ямаля.

"Я не знаю. В последний раз, когда мы встречались со сборной Испании на Евро, мы выступили не так хорошо. У "Барселоны" очень четкая идентичность, мы должны защищаться против них как команда", — ответил на вопрос Бастони.