"На 90% определились". Суркис - о месте проведения еврокубков Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, где команда собирается проводить еврокубковые матчи в следующем сезоне.

- Я правильно понимаю, что вы уже определились с местом проведения еврокубковых матчей на следующий сезон?

- На 90% мы определились. Это Польша. Скорее всего, Люблин. Там, где мы играли прошлую квалификацию.

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- Если будет Лига чемпионов, можно ожидать, что будет Варшава?

- Может и Варшава. Многое будет зависеть от того, какие польские команды попадут в еврокубки. Здесь очень сложное решение. Но мы очень устали от наших маршрутов. У меня есть большая надежда, что война может закончится, и мы будем играть дома.

- Люблин. Два три фактора, почему вы считаете, что это удачное логистическое и экономическое решение для клуба?

- Я не вижу другого решения. Там очень хороший стадион. Мы договорились с президентом клуба, что вложим средства в газон, чтобы он был лучше. Единственное, что беспокоит - возможные погодные условия. Если пройдем дальше и будем играть в январе, там может быть так же холодно, как и в Украине. Это создаст сложности, но мы будем готовиться. Пока у нас надежды, что мы будем все-таки играть в Польше, - резюмировал Суркис.