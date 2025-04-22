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Луиш Фигу назвал своего фаворита на победу в Лиге чемпионов

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Луиш Фигу назвал своего фаворита на победу в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сезон подходит к концу, и уже известен расклад полуфиналов ЛЧ, где "Интер" сыграет с "Барселоной", а "Арсенал" сойдется с "Пари Сен-Жерменом". На церемонии награждения премии Laureus в Мадриде журналисты спросили у Луиша Фигу, кого он считает главным претендентом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

"По моему мнению, это "Пари Сен-Жермен. У них хорошая стабильность и отличная физическая форма. Но трудно сказать наверняка, я не хочу делать окончательный прогноз на победителя Лиги чемпионов в этом году", – сказал Фигу.

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Его также спросили о встрече между "Барселоной" и "Интером".

"Это две команды с очень разными стилями. Но ошибкой будет считать, что "Интер" – это только о защите. Да, команда Симоне Индзаги действительно крепкая в обороне и мало пропускает в Лиге чемпионов, но у них также есть игроки, способные решать судьбу матчей. Нужно анализировать глубже, а не ограничиваться клише о защитном футболе. "Интер" может выиграть требл в этом сезоне", – сказал Фигу.

Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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