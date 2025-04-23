Хорошие предложения. УЕФА планирует внести три изменения в формат Лиги Чемпионов на следующий сезон

УЕФА планирует внести три изменения в формат Лиги Чемпионов на следующий сезон.

Первое изменение коснётся стадий плей-офф. Предложено вместо 30 минут дополнительного времени сразу приступать к серии пенальти после основного времени.

По словам источника, это позволит снизить нагрузку на игроков.

Второе изменение затронет преимущество ответного домашнего матча в плей-офф, если команда заняла высокие места на Этапе Лиги.

Это предложение "Арсенала", который играет первые домашние матчи против "Реала" в 1/4 финала и против "ПСЖ" в полуфинале. Хотя на Этапе Лиги "канониры" попали в ТОП-8 команд, когда их соперникам пришлось дополнительно проходить стыковые матчи.

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Третья корректировка предложена по встречам команд из одной страны. Такие матчи на ранних стадиях не привлекают болельщиков или вещателей. При старом формате, клубы из одной страны могли встретиться с 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что полуфинальные матчи Лиги Чемпионов состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.