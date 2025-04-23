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Хорошие предложения. УЕФА планирует внести три изменения в формат Лиги Чемпионов на следующий сезон
Некоторые из них по предложению полуфиналиста турнира
uefa.com
УЕФА планирует внести три изменения в формат Лиги Чемпионов на следующий сезон.
Первое изменение коснётся стадий плей-офф. Предложено вместо 30 минут дополнительного времени сразу приступать к серии пенальти после основного времени.
По словам источника, это позволит снизить нагрузку на игроков.
Второе изменение затронет преимущество ответного домашнего матча в плей-офф, если команда заняла высокие места на Этапе Лиги.
Это предложение "Арсенала", который играет первые домашние матчи против "Реала" в 1/4 финала и против "ПСЖ" в полуфинале. Хотя на Этапе Лиги "канониры" попали в ТОП-8 команд, когда их соперникам пришлось дополнительно проходить стыковые матчи.
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Третья корректировка предложена по встречам команд из одной страны. Такие матчи на ранних стадиях не привлекают болельщиков или вещателей. При старом формате, клубы из одной страны могли встретиться с 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, что полуфинальные матчи Лиги Чемпионов состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.
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