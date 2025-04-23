  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хорошие предложения. УЕФА планирует внести три изменения в формат Лиги Чемпионов на следующий сезон

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хорошие предложения. УЕФА планирует внести три изменения в формат Лиги Чемпионов на следующий сезон

Лига Чемпионов

Некоторые из них по предложению полуфиналиста турнира

Хорошие предложения. УЕФА планирует внести три изменения в формат Лиги Чемпионов на следующий сезон

uefa.com

Новина українською

УЕФА планирует внести три изменения в формат Лиги Чемпионов на следующий сезон.

Первое изменение коснётся стадий плей-офф. Предложено вместо 30 минут дополнительного времени сразу приступать к серии пенальти после основного времени.

По словам источника, это позволит снизить нагрузку на игроков.

Второе изменение затронет преимущество ответного домашнего матча в плей-офф, если команда заняла высокие места на Этапе Лиги.

Это предложение "Арсенала", который играет первые домашние матчи против "Реала" в 1/4 финала и против "ПСЖ" в полуфинале. Хотя на Этапе Лиги "канониры" попали в ТОП-8 команд, когда их соперникам пришлось дополнительно проходить стыковые матчи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Третья корректировка предложена по встречам команд из одной страны. Такие матчи на ранних стадиях не привлекают болельщиков или вещателей. При старом формате, клубы из одной страны могли встретиться с 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что полуфинальные матчи Лиги Чемпионов состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая.

По теме
yellow-arrow
Луиш Фигу назвал своего фаворита на победу в Лиге чемпионов
yellow-arrow
"На 90% определились". Суркис - о месте проведения еврокубков Динамо
yellow-arrow
"Я не знаю". Игрок Интера рассказал, как собирается противостоять Барселоне
Лига чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bild
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости