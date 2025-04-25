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Официально. Известно, где Динамо будет проводить еврокубковые матчи следующего сезона

Лига Чемпионов
Обновлено

Не Германия

Официально. Известно, где Динамо будет проводить еврокубковые матчи следующего сезона

фото из свободных источников

Новина українською

"Динамо" свои домашние матчи следующего еврокубкового сезона будет проводить в польском Люблине на "Арене Люблин".

Об этом сообщает администрация стадиона в соцсетях.

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Отмечается, что контракт между сторонами уже подписан.

Отметим, что стадион вмещает 15247 зрителей. На этой арене выступает местный "Мотор".

В прошлом сезоне "Динамо" играло домашние матчи в еврокубках в Гамбурге.

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Источник:
Motor Lublin Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
25.04.2025 в 22:48
З точки зору логістики, рішеня обгрунтоване, правильне.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
25.04.2025 в 22:48
З точки зору логістики, рішеня обгрунтоване, правильне.
Ответить
0
0

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