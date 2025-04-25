Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Известно, где Динамо будет проводить еврокубковые матчи следующего сезона
Не Германия
фото из свободных источников
"
Об этом сообщает администрация стадиона в соцсетях.
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Отмечается, что контракт между сторонами уже подписан.
Отметим, что стадион вмещает 15247 зрителей. На этой арене выступает местный "Мотор".
В прошлом сезоне "Динамо" играло домашние матчи в еврокубках в Гамбурге.
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Источник:Motor Lublin Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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