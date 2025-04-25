Официально. Известно, где Динамо будет проводить еврокубковые матчи следующего сезона

" Динамо " свои домашние матчи следующего еврокубкового сезона будет проводить в польском Люблине на "Арене Люблин".

Об этом сообщает администрация стадиона в соцсетях.

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Отмечается, что контракт между сторонами уже подписан.

Отметим, что стадион вмещает 15247 зрителей. На этой арене выступает местный "Мотор".

В прошлом сезоне "Динамо" играло домашние матчи в еврокубках в Гамбурге.