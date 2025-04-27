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"Я совсем не волнуюсь". Тренер ПСЖ - об игре в ЛЧ
Хладнокровен как никогда
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился своим состоянием перед первым полуфинальным матчем в Лиге чемпионов.
"Я совсем не волнуюсь. Мы атаковали, вратарь соперника совершил несколько невероятных сейвов. У нас было около 30 голевых моментов. Мы заслужили на победу, в этом нет сомнений. Но если соперник на 100% хладнокровен, а ты - нет, то все может измениться. Вот так просто.
Состав на матч с "Арсеналом"? Делайте с этим что хотите. Я ничего не дам Микелю Артете", — цитируют слова Энрике Get French Football News.
Напомним, что встреча состоится 29 апреля.
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