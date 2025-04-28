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Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

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Фаворит из Англии

Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов накануне первых матчей полуфинала.

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"Арсенал" сенсационно выбил "Реал Мадрид" на стадии четвертьфинала и теперь является главным фаворитом на победу в турнире – вероятность их триумфа составляет 31,3%, тогда как у "ПСЖ", с которым они сойдутся в полуфинале, шансы на титул оцениваются в 22,0%, что является третьим результатом после "Барселоны" (27,4%). Ну и наименьшие шансы имеет "Интер" – 19,2%.

Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".

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Источник:
The Analyst
Опубликовал: Алексей Полищук
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