Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов накануне первых матчей полуфинала.

"Арсенал" сенсационно выбил "Реал Мадрид" на стадии четвертьфинала и теперь является главным фаворитом на победу в турнире – вероятность их триумфа составляет 31,3%, тогда как у "ПСЖ", с которым они сойдутся в полуфинале, шансы на титул оцениваются в 22,0%, что является третьим результатом после "Барселоны" (27,4%). Ну и наименьшие шансы имеет "Интер" – 19,2%.

