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Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов
Фаворит из Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов накануне первых матчей полуфинала.
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"Арсенал" сенсационно выбил "Реал Мадрид" на стадии четвертьфинала и теперь является главным фаворитом на победу в турнире – вероятность их триумфа составляет 31,3%, тогда как у "ПСЖ", с которым они сойдутся в полуфинале, шансы на титул оцениваются в 22,0%, что является третьим результатом после "Барселоны" (27,4%). Ну и наименьшие шансы имеет "Интер" – 19,2%.
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Who are the favourites to lift the 2024-25 UEFA Champions League trophy?
Here are the current Opta supercomputer projections heading into the semi-finals this week...
Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".
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