Энрике - о матче против Арсенала в ЛЧ: Мы хотим написать новую страницу в истории ПСЖ

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике выступил на пресс-конференции накануне матча ЛЧ против "Арсенала" в рамках полуфинала ЛЧ.

"Это одна из лучших европейских команд; они делают замечательную работу со своим тренером в течение нескольких лет. Мы все заслуживаем быть здесь. Я больше всего люблю свою команду, поэтому я здесь. Кому-то больше нравится "ПСЖ", кому-то "Арсенал", это часть жизни.

Теперь мы хотим написать новую страницу в истории ПСЖ. Семь месяцев назад мы проиграли Арсеналу, но я пересмотрел тот матч и увидел наш прогресс. Я думаю, что мы стали лучшей командой - мы показывали это на протяжении всего соревнования. У нас была сложная Лига чемпионов, но теперь мы в полуфинале", - сказал тренер "ПСЖ".