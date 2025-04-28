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Вингер Арсенала: Мы верим, что можем выиграть Лигу чемпионов

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Игрок выступил на пресс-конференции

Вингер Арсенала: Мы верим, что можем выиграть Лигу чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли высказался накануне полуфинала Лиги чемпионов, где команда сыграет против "ПСЖ".

"Этот клуб заслуживает успеха, и мы действительно счастливы быть причастными к этому моменту. Мы верим, что можем выиграть Лигу чемпионов; Титул - это невероятная вещь, которую мы можем принести клубу", - заявил бразильский футболист.

Мартинелли также отметил значительный прогресс "Арсенала" за шесть лет, которые он провел в клубе.

"Для меня это было невероятное путешествие. Когда я пришел сюда, мы играли в Лиге Европы, а теперь мы в полуфинале Лиги чемпионов", - подчеркнул игрок.

Напомним, что поединок "Арсенал" - "ПСЖ" стартует 29 апреля в 22:00 по Киеву.

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Арсенал (Лондон) Габриель Мартинелли
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
28.04.2025 в 22:59
Головне, щоб Мартінеллі видав захмарний коефіціен корисної дії. Тоді Арсенал усі кубки виграє. Бо, насправді, Мартінеллі багато браку допускає, багато нагод втрачає
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
28.04.2025 в 22:59
Головне, щоб Мартінеллі видав захмарний коефіціен корисної дії. Тоді Арсенал усі кубки виграє. Бо, насправді, Мартінеллі багато браку допускає, багато нагод втрачає
Ответить
0
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