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Вингер Арсенала: Мы верим, что можем выиграть Лигу чемпионов
Игрок выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли высказался накануне полуфинала Лиги чемпионов, где команда сыграет против "ПСЖ".
"Этот клуб заслуживает успеха, и мы действительно счастливы быть причастными к этому моменту. Мы верим, что можем выиграть Лигу чемпионов; Титул - это невероятная вещь, которую мы можем принести клубу", - заявил бразильский футболист.
Мартинелли также отметил значительный прогресс "Арсенала" за шесть лет, которые он провел в клубе.
"Для меня это было невероятное путешествие. Когда я пришел сюда, мы играли в Лиге Европы, а теперь мы в полуфинале Лиги чемпионов", - подчеркнул игрок.
Напомним, что поединок "Арсенал" - "ПСЖ" стартует 29 апреля в 22:00 по Киеву.
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