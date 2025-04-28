Арсенал – ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Арсенал" и "Пари Сен-Жермен" первыми вступают в полуфинальную баталию Лиги чемпионов. В прошлом сезоне подопечные Энрике также играли на этом этапе, но довольно неожиданно вылетели от "Боруссии" Дортмунд, не забив даже одного гола. Теперь же в соперниках "канониры" – третья подряд английская команда в плей-офф для ПСЖ.

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Смогут ли парижане все же преодолеть полуфинальный рубеж? Или "Арсенал" снова включится так, как он это сделал против "Реала"? Частичный ответ на это даст вторник, ведь это будет только первый поединок.

В прямом эфире этот матч будет транслировать Megogo Футбол 1 на OTT-платформе MEGOGO. Начало – 29 апреля в 22:00 по Киеву.

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Лига чемпионов

1/2 финала, первый матч

29 апреля, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Арсенал - ПСЖ Смотреть трансляцию

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