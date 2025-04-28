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Артета: Арсенал стал одной из четырех лучших команд Европы, но мы стремимся к большему

Лига Чемпионов

Специалист позитивно настроен

Артета: Арсенал стал одной из четырех лучших команд Европы, но мы стремимся к большему

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне важного матча полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ", главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями о предстоящем поединке.

"Особенно с учетом обстоятельств этого сезона и того, как мы преодолели много проблем и вызовов, мы стали одной из четырех лучших команд Европы. Сейчас это прекрасная история, но мы хотим большего.

Это момент, чтобы сказать, что это то, кем мы являемся как команда. Играть с таким настроем. Сейчас речь идет о том, где предел, и как далеко я хочу зайти", - сказал специалист.

Напомним, что первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится уже завтра, 29 апреля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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