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"У нас никогда не было коллапса системы таких масштабов": проведение матча Барселона – Интер под вопросом

Лига Чемпионов
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Очень странные дела в Испании

"У нас никогда не было коллапса системы таких масштабов": проведение матча Барселона – Интер под вопросом

Фото - AP Photo / Miguel Oses

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В понедельник в 12:33 испанская электросеть за 5 секунд потеряла 15 ГВт – эквивалент 60% потребностей всей страны.

"У нас никогда не было коллапса системы таких масштабов", – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в обращении к народу.

Причины инцидента до сих пор неизвестны. По состоянию на 23:00 электросеть обеспечивала потребности на 61%, а электричество в каждом домохозяйстве появится до конца вторника, утверждают в правительстве. В Португальском центре национальной кибербезопасности сообщили, что нет никакого признака, указывающего на кибератаку. В этой стране и южных районах Франции также столкнулись с аналогичной проблемой.

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Источник El Desmarque сообщает, что матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Интер" могут перенести из-за отключений. Итальянский клуб планирует прибыть в столицу Каталонии завтра днем. Проблемы с электричеством уже привели к отмене авиарейсов. Кроме того, по данным Reuters, МВД Испании планирует объявить чрезвычайное положение в регионах, которые обратятся с соответствующей просьбой.

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Источник:
Associated Press, El Desmarque, The Watchers, Reuters
Опубликовал: Александр Симченко
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