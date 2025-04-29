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Микель Артета объяснил, стоит ли считать Арсенал фаворитом в Лиге чемпионов
С точки зрения истории?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "канониров" Микель Артета посетил пресс-конференцию накануне первого матча полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Там его спросили, стоит ли считать "Арсенал" фаворитом на победу в Лиге чемпионов в этом году.
"Думаю, если обращаться к истории – то нет, ведь мы этого еще никогда не делали. Поэтому впереди еще очень много работы. Но если кто-то верит, что мы способны это сделать, то это благодаря нашим выступлениям и тому, что команда демонстрирует в матчах против топовых соперников. Если это так, то хорошо", – сказал Артета.
Напомним, что первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится 29 апреля на "Эмирейтс". Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.
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