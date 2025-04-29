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Украинский нападающий стал лучшим бомбардиром Юношеской Лиги УЕФА

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Он разделил это звание с двумя игроками

Украинский нападающий стал лучшим бомбардиром Юношеской Лиги УЕФА

Динамо

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28 апреля состоялся финал Юношеской Лиги УЕФА, в котором испанская "Барселона" разгромила турецкий "Трабзонспор" (4:1).

В турнире участвовали две украинские команды - "Шахтер" и "Динамо", которые завершили свои выступления на стадии 1/16 финала, уступив "Хоффенхайму" (1:5) и "Аталанте" (3:4) соответственно.

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Несмотря на это, форвард киевского клуба Матвей Пономаренко стал одним из лучших бомбардиров Юношеской лиги УЕФА сезона-2024/25, забив 8 голов в 5 матчах.

Он делит первое место с двумя игроками, которые имеют такой же результат: австриец Филипп Верхуниг из "РБ Зальцбург" и француз Мамаду Сангаре из ПСЖ. Интересно, что для этого австрийцу понадобилось 7 матчей, а французу - 6.

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Динамо (Киев) Динамо U19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА Юношеская Лига Чемпионов Матвей Пономаренко
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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