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Арсенал – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Арсенал – ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Арсенал – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" и "Пари Сен-Жермен" первыми вступают в полуфинальную баталию Лиги чемпионов. В прошлом сезоне подопечные Энрике также играли на этом этапе, но довольно неожиданно вылетели от "Боруссии" Дортмунд, не забив даже одного гола. Теперь же в соперниках «канониры» - третья подряд английская команда в плей-офф для ПСЖ.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 29-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча Вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу "Арсенал" – "ПСЖ"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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