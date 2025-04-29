Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Арсенал – ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Пари Сен-Жермен" первыми вступают в полуфинальную баталию Лиги чемпионов. В прошлом сезоне подопечные Энрике также играли на этом этапе, но довольно неожиданно вылетели от "Боруссии" Дортмунд, не забив даже одного гола. Теперь же в соперниках «канониры» - третья подряд английская команда в плей-офф для ПСЖ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 29-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча Вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Металлург уволил главного тренера, неопределенная судьба Вернидуба. Главные новости за 28 апреля
- Александрия стала 10-й командой в чемпионатах Украины, набравшей минимум 60 очков за сезон
- "Это разбивает сердце", - Таловеров высказался о вылете Плимута из Чемпионшипа
- Стало известно, какие стадионы рассматривает Шахтер для еврокубков, - Источник
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО