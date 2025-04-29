Арсенал – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Арсенал" и "Пари Сен-Жермен" первыми вступают в полуфинальную баталию Лиги чемпионов. В прошлом сезоне подопечные Энрике также играли на этом этапе, но довольно неожиданно вылетели от "Боруссии" Дортмунд, не забив даже одного гола. Теперь же в соперниках «канониры» - третья подряд английская команда в плей-офф для ПСЖ.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 29-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча Вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Арсенал" – "ПСЖ" Смотреть трансляцию

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