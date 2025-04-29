Легендарный Арсен Венгер высказался о шансах Арсенала на выход в финал Лиги чемпионов

Легендарный экс-тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал в интервью для Sky Sports News, верит ли он в то, что "Арсенал" сможет пройти "ПСЖ" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Я верю, что "Арсенал" имеет потенциал, чтобы сделать это. Но, конечно, когда доходишь до полуфинала, то "Пари Сен-Жермен" также очень сильная команда. Все в восторге от этого, поэтому посмотрим и будем надеяться.

Команды, которые проходят в полуфинал, имеют определенные качества. Далее все зависит от формы в конкретный день, от ключевых игроков, которые могут проявить свою эффективность в нужный момент. Также важно, чтобы не было удалений или каких-то глупых реакций в критический момент. В целом я считаю, что "Арсенал" очень надежен в защите, а на дистанции из двух матчей это имеет большое значение", – сказал Венгер.