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Легендарный Арсен Венгер высказался о шансах Арсенала на выход в финал Лиги чемпионов
Будем надеяться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал в интервью для Sky Sports News, верит ли он в то, что "Арсенал" сможет пройти "ПСЖ" в полуфинале Лиги чемпионов.
"Я верю, что "Арсенал" имеет потенциал, чтобы сделать это. Но, конечно, когда доходишь до полуфинала, то "Пари Сен-Жермен" также очень сильная команда. Все в восторге от этого, поэтому посмотрим и будем надеяться.
Команды, которые проходят в полуфинал, имеют определенные качества. Далее все зависит от формы в конкретный день, от ключевых игроков, которые могут проявить свою эффективность в нужный момент. Также важно, чтобы не было удалений или каких-то глупых реакций в критический момент. В целом я считаю, что "Арсенал" очень надежен в защите, а на дистанции из двух матчей это имеет большое значение", – сказал Венгер.
Напомним, что первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится 29 апреля на "Эмирейтс". Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.
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