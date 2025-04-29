Капитан Арсенала - перед полуфиналом ЛЧ против ПСЖ: Мы действительно хотим что-то выиграть

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор поделился ожиданиями от противостояния с "Пари Сен-Жермен" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

"Мы уже показали в этом сезоне, что можем выступать в больших матчах. Это результат того, как мы работали в течение последних нескольких лет, и того, как мы готовимся к этим большим моментам.

В последние несколько дней перед этой игрой на тренировочной площадке можно было по-настоящему почувствовать волнение и уверенность.

Мы все с нетерпением ждем этого, и, особенно после наших двух встреч с "Реалом", мы берем с собой действительно хорошее чувство и большую уверенность перед полуфиналом с "ПСЖ". Мы уже играли с ними в этом сезоне, но я пропустил тот поединок из-за травмы. Я находился на стадионе в тот вечер, и помню, что это была действительно контролируемая игра с нашей стороны.

Это матчи, о которых вы мечтаете всю свою жизнь. Это прекрасное чувство. Такие вечера дают много энергии, особенно когда мы здесь, дома. Прежде всего, мы действительно хотим что-то выиграть. Вокруг так много мотивации, и мы полны решимости показать, на что мы способны", - цитирует норвежца сайт "канониров".