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Тренер Барселоны рассказал, кого поставит вратарём на матч Лиги Чемпионов против Интера
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Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Барселоны" рассказал, кого поставит вратарём на матч Лиги Чемпионов против Интера.
По словам Ханси Флика, он доверится Войцеху Щенсны, но заметил, что даст возможность и Тер Штагену.
"Щенсны будет играть в Лиге чемпионов, Посмотрим, что будет в лиге", - заявил тренер.
Войцех Щенсны сыграл в 26-ти матчах "Барселоны" во всех турнирах. Он пропустил 26 голов и в 13-ти матчах сохранил ворота сухими.
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Напомним, что "Барселона" сыграет с "Интером" 30 апреля. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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