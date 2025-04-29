Тренер "Барселоны" рассказал, кого поставит вратарём на матч Лиги Чемпионов против Интера.

По словам Ханси Флика, он доверится Войцеху Щенсны, но заметил, что даст возможность и Тер Штагену.

"Щенсны будет играть в Лиге чемпионов, Посмотрим, что будет в лиге", - заявил тренер.

Войцех Щенсны сыграл в 26-ти матчах "Барселоны" во всех турнирах. Он пропустил 26 голов и в 13-ти матчах сохранил ворота сухими.

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Напомним, что "Барселона" сыграет с "Интером" 30 апреля. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.