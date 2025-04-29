  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Барселоны рассказал, кого поставит вратарём на матч Лиги Чемпионов против Интера

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Барселоны рассказал, кого поставит вратарём на матч Лиги Чемпионов против Интера

Лига Чемпионов
Обновлено

Выбор очевидный

Тренер Барселоны рассказал, кого поставит вратарём на матч Лиги Чемпионов против Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Барселоны" рассказал, кого поставит вратарём на матч Лиги Чемпионов против Интера.

По словам Ханси Флика, он доверится Войцеху Щенсны, но заметил, что даст возможность и Тер Штагену.

"Щенсны будет играть в Лиге чемпионов, Посмотрим, что будет в лиге", - заявил тренер.

Войцех Щенсны сыграл в 26-ти матчах "Барселоны" во всех турнирах. Он пропустил 26 голов и в 13-ти матчах сохранил ворота сухими.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Барселона" сыграет с "Интером" 30 апреля. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Звездный вингер Барселоны поделился ожиданиями от матча с Интером в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Тренер Барселоны рассказал, останется ли он на следующий сезон в клубе
yellow-arrow
Барселона - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 30.04.2025
Марк-Андре тер Штеген Войцех Щенсны Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости