Флик о матче с Интером: Для них это огромная возможность выиграть титул

Тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал об ожиданиях матча с "Интером".

Немецкий специалист отметил атаку соперника и сказал, что нужно испанскому коллективу.

"Сегодня мы встретились и обсудили, что нам нужно изменить. У них будет пять игроков в полузащите, и нам придется защищать пространства. Для нас очень важно сохранить владение мячом и сократить количество ошибок, а также сосредоточиться на обороне.

Лига чемпионов — это огромная возможность для "Интера" выиграть титул. Это нечто совершенно иное, и прошлые матчи и недавние поражения не имеют значения", - сказал Флик.