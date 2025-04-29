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Флик о матче с Интером: Для них это огромная возможность выиграть титул

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Тренер испанской команды об предстоящем матче

Флик о матче с Интером: Для них это огромная возможность выиграть титул

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал об ожиданиях матча с "Интером".

Немецкий специалист отметил атаку соперника и сказал, что нужно испанскому коллективу.

"Сегодня мы встретились и обсудили, что нам нужно изменить. У них будет пять игроков в полузащите, и нам придется защищать пространства. Для нас очень важно сохранить владение мячом и сократить количество ошибок, а также сосредоточиться на обороне.

Лига чемпионов — это огромная возможность для "Интера" выиграть титул. Это нечто совершенно иное, и прошлые матчи и недавние поражения не имеют значения", - сказал Флик.

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Напомним, что матч между "Барселоной" и "Интером" состоится 30 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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