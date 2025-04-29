Полузащитник ПСЖ объяснил, в чем разница между ними и Арсеналом

В этом сезоне полузащитник "ПСЖ" Жоау Невеш стал ключевой фигурой в команде Луиса Энрике. В Лиге чемпионов он стартовал во всех матчах, кроме первого – победы 1:0 над "Жироной". Но сегодня его ждет настоящий вызов – первый полуфинальный матч с "Арсеналом". В интервью для The Athletic Невеш оценил обе команды.

"Главная сила "Арсенала" – коллектив. Как и у нас. Это будет очень качественный матч. Думаю, они, возможно, физически сильнее нас, а мы, пожалуй, лучше работаем с мячом – по моему мнению. Но у каждого есть свои сильные стороны. Мы хотим защищаться, контролируя мяч на их половине поля. Ведь владение – это лучший способ обороны", – сказал Невеш.

Напомним, что первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится 29 апреля на "Эмирейтс". Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.