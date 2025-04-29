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Барселона - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Полуфинал

Барселона - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" и "Интер“ сойдутся в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Команды подходят к поединку в разных настроениях: испанцы несколько дней назад взяли Кубок, а итальянцы не могут победить уже 4 матча подряд.

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Матч состоится в среду, 30-го апреля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу Барселона - Інтер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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