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Звездный вингер Барселоны поделился ожиданиями от матча с Интером в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Эта игра станет для него юбилейной в составе каталонской команды

Звездный вингер Барселоны поделился ожиданиями от матча с Интером в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился мыслями перед полуфинальным матчем против "Интера" в Лиге чемпионов.

"Я очень взволнован. Это мой первый полуфинал, как и для многих игроков в этой команде. Мы с нетерпением ждем выхода в финал, чтобы показать, какая мы команда. Мы будем играть против очень сильной команды в защите. Мы знаем, что мы хорошо владеем мячом, так что мы будем играть так, как и всегда. Это полуфинал Лиги чемпионов. Каждая из команд будет выкладываться на полную. Это будет очень тяжелый поединок».

Напомним, что "Барселона" сыграет с "Интером" в среду, 30-го апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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Подчеркнем, что в эту среду Ламин достигнет исторической отметки, сыграв свой 100-й матч за "Барселону" во всех турнирах.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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