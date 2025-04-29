Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это будет очень интересно". Полузащитник Интера прокомментировал предстоящий матч Лиги Чемпионов
Рассказал, чего ждёт от матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" прокомментировал предстоящий матч Лиги Чемпионов.
Генрих Мхитарян отметил "Барселону" и заявил, что матч ожидается тяжёлым. Но итальянский клуб постарается подойти к матчу, как это делали в прошлых встречах.
"Это будет нелегко, потому что у них очень молодая и талантливая команда, с несколькими очень опытными игроками. Это будет очень интересно, потому что полуфиналы и финалы всегда здорово играть и смотреть, поэтому мы надеемся, что сможем сыграть как можно лучше и провести отличные две игры, первую и вторую, и постараемся выйти в финал.
Для нас каждая игра очень важна. Неважно, играете ли вы в Лиге чемпионов, чемпионате Италии Серии А или Кубке Италии, потому что в конечном итоге все игры важны, поэтому мы постараемся подойти к ним так же, как мы это делали против "Баварии", против "Фейеноорда" и других команд из лиги, а затем посмотрим, чего мы сможем достичь", - заявил Мхитарян.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что матч "Барселона – Интер" состоится 30 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Александрия определилась с будущим Ротаня - тренером интересуется Шахтер
- В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии
- Кучер: У игроков истекают контракты и у них нет мотивации. Хочется, чтобы они оставались мужиками
- "У нас никогда не было коллапса системы таких масштабов": проведение матча Барселона – Интер под вопросом
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира