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"Это будет очень интересно". Полузащитник Интера прокомментировал предстоящий матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Рассказал, чего ждёт от матча

"Это будет очень интересно". Полузащитник Интера прокомментировал предстоящий матч Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Интера" прокомментировал предстоящий матч Лиги Чемпионов.

Генрих Мхитарян отметил "Барселону" и заявил, что матч ожидается тяжёлым. Но итальянский клуб постарается подойти к матчу, как это делали в прошлых встречах.

"Это будет нелегко, потому что у них очень молодая и талантливая команда, с несколькими очень опытными игроками. Это будет очень интересно, потому что полуфиналы и финалы всегда здорово играть и смотреть, поэтому мы надеемся, что сможем сыграть как можно лучше и провести отличные две игры, первую и вторую, и постараемся выйти в финал.

Для нас каждая игра очень важна. Неважно, играете ли вы в Лиге чемпионов, чемпионате Италии Серии А или Кубке Италии, потому что в конечном итоге все игры важны, поэтому мы постараемся подойти к ним так же, как мы это делали против "Баварии", против "Фейеноорда" и других команд из лиги, а затем посмотрим, чего мы сможем достичь", - заявил Мхитарян.

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Напомним, что матч "Барселона – Интер" состоится 30 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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