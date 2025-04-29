"Это будет очень интересно". Полузащитник Интера прокомментировал предстоящий матч Лиги Чемпионов

Полузащитник "Интера" прокомментировал предстоящий матч Лиги Чемпионов.

Генрих Мхитарян отметил "Барселону" и заявил, что матч ожидается тяжёлым. Но итальянский клуб постарается подойти к матчу, как это делали в прошлых встречах.

"Это будет нелегко, потому что у них очень молодая и талантливая команда, с несколькими очень опытными игроками. Это будет очень интересно, потому что полуфиналы и финалы всегда здорово играть и смотреть, поэтому мы надеемся, что сможем сыграть как можно лучше и провести отличные две игры, первую и вторую, и постараемся выйти в финал.

Для нас каждая игра очень важна. Неважно, играете ли вы в Лиге чемпионов, чемпионате Италии Серии А или Кубке Италии, потому что в конечном итоге все игры важны, поэтому мы постараемся подойти к ним так же, как мы это делали против "Баварии", против "Фейеноорда" и других команд из лиги, а затем посмотрим, чего мы сможем достичь", - заявил Мхитарян.