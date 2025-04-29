Микель Артета назвал сильную сторону Арсенала перед матчем Лиги Чемпионов

Тренер "Арсенала" Микель Артета перед матчем Лиги Чемпионов против "ПСЖ" назвал сильную сторону английской команды.

Менеджер заметил, что "канониры" способны адаптироваться к самым разным условиям.

"Вы сами видели, как мы подходим к игре против "Реала", как мы подходили к игре, когда играли с ["ПСЖ"] раньше, как мы подходим к игре каждую неделю. Это не изменится, это то, кто мы есть, это наша самая сильная сторона.

Хорошо ещё и то, что мы способны адаптироваться к самым разным условиям, и в этом сезоне мы снова это показали.

Потому что иногда ты не хочешь этого делать, но команды могут вовлечь тебя в другую игру, и ты чувствуешь себя комфортно, играя в эту игру, и преодолеваешь себя, играя в ту игру, в которую хочешь, и это большая сила.

Я думаю, что в этом сезоне мы снова продемонстрировали, что способны на это", - заявил Артета.