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Микель Артета назвал сильную сторону Арсенала перед матчем Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Верит в команду

Микель Артета назвал сильную сторону Арсенала перед матчем Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Арсенала" Микель Артета перед матчем Лиги Чемпионов против "ПСЖ" назвал сильную сторону английской команды.

Менеджер заметил, что "канониры" способны адаптироваться к самым разным условиям.

"Вы сами видели, как мы подходим к игре против "Реала", как мы подходили к игре, когда играли с ["ПСЖ"] раньше, как мы подходим к игре каждую неделю. Это не изменится, это то, кто мы есть, это наша самая сильная сторона.

Хорошо ещё и то, что мы способны адаптироваться к самым разным условиям, и в этом сезоне мы снова это показали.

Потому что иногда ты не хочешь этого делать, но команды могут вовлечь тебя в другую игру, и ты чувствуешь себя комфортно, играя в эту игру, и преодолеваешь себя, играя в ту игру, в которую хочешь, и это большая сила.

Я думаю, что в этом сезоне мы снова продемонстрировали, что способны на это", - заявил Артета.

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Напомним, что "Арсенал" сыграет с "ПСЖ" 29 апреля. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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