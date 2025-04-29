Битва за требл в финале Лиги Чемпионов: Интер отвалился, но Барса и ПСЖ еще могут войти в историю

Этот сезон еврокубков начался с революционных изменений. Речь, конечно, идет о новом формате лиги на начальном этапе соревнований. Благодаря этому нововведению мы увидели несколько драматических сюжетов, например, очень необычно было видеть "ПСЖ", "Реал" или "Манчестер Сити", которые до последних туров не были уверены в своем попадании в плей-офф ЛЧ.

В дополнительном стыковом раунде (также свежее нововведение) нас ждал неожиданный триумф нидерландского футбола над итальянским: "Фейенорд" выбил "Милан", а "ПСВ" - "Ювентус".

Ну а в 1/8 "Ливерпуль", безупречно прошедший этап Лиги, покинул соревнование уже на первой стадии матчей на вылет, уступив "ПСЖ". Можно также вспомнить и яркий разгром "Реала" в исполнении "Арсенала", и драму между "Интером" и "Баварией", и сенсационное выступление "Астон Виллы", но главная интрига нынешней ЛЧ все еще впереди - увидим ли мы в финале битву за требл? К счастью для всех нейтральных фанатов, шансы на такое крутое развитие событий очень даже реалистичны.

"ПСЖ" уже выиграл Лигу 1 и почти завоевал Кубок, теперь дело только за ЛЧ

Конечно, мы бы хотели написать, что в погоне за треблом парижский коллектив должен не только стать лучшим в Европе, но и завоевать внутренний Кубок, но, похоже, что судьба этого трофея уже определена. К сожалению, интриги в финале Кубка Франции не предвидится. Можно было бы ожидать зарубу за титул, если бы до решающего матча дошел кто-то из потенциальных конкурентов для "ПСЖ", но "Марсель" и "Монако" вылетели еще в 1/16 финала, а на следующей стадии их примерам последовали "Лилль" и "Страсбург". Амбициозный "Брест" добрался до четвертьфинала, где и попрощался с этим турниром.

В финале "ПСЖ" ждет скромный "Реймс", который занимает 13-е место в Лиге 1 и активно борется за выживание в высшем дивизионе - запас до зоны стыков составляет всего пять очков. Однако в пользу интриги говорит статистика личных встреч: в рамках чемпионата эти команды три последних матча свели вничью, но все понимают, что в предстоящей игре мотивация столичной команды будет значительно выше.

Что же касается Лиги 1, то "ПСЖ" достаточно буднично завоевал трофей, обеспечив себе чемпионство еще по итогам 28 туров. Это, конечно, позволяет подойти к решающим матчам на европейской арене в лучшей кадровой ситуации благодаря возможности ротировать состав. Ну а до вышеописанного финала Кубка Франции остается еще очень много времени, он состоится только 24 мая.

Однако "Арсенал" также уже не имеет никаких турнирных задач в АПЛ, поэтому здесь французский клуб ощутимого преимущества не будет иметь. Вот почему парижанам было бы удобнее сойтись на стадии полуфинала с "Барсой" или с "Интером" - у них, в отличие от лондонцев, борьба за золото чемпионата находится в самом разгаре.

Кстати, в январе парижане добавили в свою трофейную комнату и Суперкубок страны, переиграв "Монако" (1:0), так что их цель на финишный отрезок - завершить сезон даже не с тремя, а четырьмя трофеями. Единственный нюанс - слабый уровень оппозиции во внутренних соревнованиях. Поэтому, вероятно, потенциальный квадрупл "ПСЖ" не вызовет слишком большого восторга в футбольном сообществе. Само собой, такое достижение в исполнении английской, итальянской или даже испанской команды вызвало бы гораздо больший ажиотаж.

"Барселона" проводит идеальный сезон. Кто может стать на пути "каталонцев"?

10 лет назад "Барса" завоевала требл в очень зрелищной манере, играя в супер атакующий футбол. Результат того сезона - победы в ЛЧ, Ла Лиге и Кубке, а в следующем сезоне к списку добавились успехи в Суперкубке УЕФА и Испании, ну и на клубном ЧМ.

Некоторые фанаты каталонцев проводят очевидную параллель с той командой и действующим составом - ярко выраженная тройка лидеров в атаке. Хотя сочетание Месси, Суареса и Неймара все же выглядит значительно мощнее, чем связка Рафинья - Левандовски - Ямаль, однако команда Флика все равно мчится ко всем возможным трофеям в этом году.

Суперкубок уже завоеван - эпический разгром "5:2" над "Реалом" еще долго не будет забыт фанатами "каталонцев", а на днях состоялась очередная важная победа над пожизненными врагами - в финале Кубка Короля (3:2).

Теперь главный бой для "Барсы" в Лиге Чемпионов, 30-го числа они померяются силами с "Интером". Хотя, стоит отметить, что и в Ла Лиге решены еще далеко не все вопросы. Да, конечно, четырехочковое преимущество над "Реалом" - весомый гандикап, но не следует забывать, что "сливочные" сделают все, чтобы хоть как-то испортить идеальный сезон своему главному сопернику - хоронить интригу в чемпионате Испании точно рано.

Тем более нас ждет еще одно "эль-класико" в рамках чемпионата. В нем "каталонцам" будет достаточно даже ничьей, чтобы формально открыть себе дорогу к золоту.

"Интер" сыпется по всем фронтам, но победа в ЛЧ может исправить ситуацию

Если же "Арсенал" уже давно не думает о завоевании нескольких трофеев в этом сезоне, то вот миланский "Интер" мог второй раз в своей истории побороться за требл. Однако весной итальянский коллектив решил повторить путь "Ливерпуля", который в 2022 году считался одним из главных фаворитов во всех четырех турнирах, но провалил концовку сезона и должен был удовлетвориться лишь двумя национальными кубками.

Сначала "Интер" в драматическом поединке уступил своему кровному сопернику "Милану" в финале Суперкубка страны, где подопечные Индзаги упустили преимущество в два мяча, а затем "нерадзурри" еще и остался за бортом Кубка Италии, проиграв в полуфинальном дерби тому же "Милану" (0:3).

По классике жанра, проблемы начались и во внутреннем чемпионате. После двух подряд поражений (от "Болоньи" и "Ромы") "Интер" потерял первую строчку, и теперь отстает от "Наполи", у которого в последних турах остались оппоненты сплошь из нижней части таблицы, на три зачетных балла.

К тому же именно итальянский коллектив имеет самый сложный график среди четверки лучших в ЛЧ. За следующие 10 дней "Интеру" предстоит провести аж четыре игры! Две из них - полуфинальные поединки с "Барселоной"...

Финалы ЛЧ, где клубы боролись за требл уже случались в истории. И не один раз!

Конечно, стоит добавить, что мы принимаем во внимание требл только в формате триумфа в главных соревнованиях сезона - Лиги чемпионов, национального чемпионата и Кубка страны.

В нынешнем финале главного еврокубка возможен сценарий, когда оба финалиста будут бороться за этот высокий статус. Логично, что это станет реальностью, если "ПСЖ" пройдет "Арсенал", а "Барса" одолеет "Интер". При этом раскладе мы увидим эпическую зарубу за требл, - четвертую в истории главного еврокубкового турнира:

в 2010-м "Интер" победил "Баварию" (2:0);

в 2015-м "Барселона" справилась с "Ювентусом" (3:1);

в 2020-м "Бавария" была сильнее "ПСЖ" (1:0).

Если вы внимательно посмотрите на даты этих финалов, то заметите, что такое стабильно случается раз в пять лет! Кто знает, возможно, на очереди четвертый подобный случай - в 2025-м!

Ну и на десерт еще один интересный факт: "каталонцев" в 2015 тренировал Луис Энрике, который сейчас возглавляет "ПСЖ", а мюнхенцев в 2020 - Ханс-Дитер Флик (действующий тренер "Барселоны"). Возможно, кто-то из них присоединится к Пепу Гвардиоле, который уже выигрывал требл дважды.

Однако суперкомпьютер "Opta" считает, что ни один из этих коучей не сможет поднять "ушастого" над своей головой в мае: главный претендент на трофей - "Арсенал" (28,7%). Хотя разрыв все же небольшой: 25,5% шансов - у "Интера", 24% - у "ПСЖ" и 21,8% - у "Барселоны". Здесь нет ни явных фаворитов, ни безнадежных аутсайдеров.

А кто вообще раньше брал требли?

Ну а если вам кажется, что выиграть требл - очень-очень уникальное достижение, то на самом деле таких команд было не так уж и мало: "Селтик"-1966/1967, "Аякс"-1971/1972, "ПСВ"-1987/1988, "МЮ"-1998/1999, "Барселона"-2008/2009, "Интер"-2009/2010, "Бавария"-2012/2013, "Барселона"-2014/2015, "Бавария"-2019/2020 и "Манчестер Сити"-2022/2023.

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