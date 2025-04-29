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Лаутаро Мартинес: Интер мечтает о финале Лиги чемпионов

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Игрок выступил на пресс-конференции

Лаутаро Мартинес: Интер мечтает о финале Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Барселоны", нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес поделился своими ожиданиями от поединка.

"У нас большой энтузиазм. За три года мы дважды дошли до полуфинала, а такого с "Интером" не случалось уже много лет. Мы делаем большую работу в Лиге чемпионов и стараемся воплотить в жизнь мечты наших болельщиков. У нас есть огромное желание снова сыграть в финале", - сказал футболист.

Напомним, что уже завтра, в среду, 30 апреля, "Интер" встретится с "Барселоной" в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.04.2025 в 21:43
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.04.2025 в 21:43
Не в этот раз...
Ответить
0
1

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