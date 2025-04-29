Лаутаро Мартинес: Интер мечтает о финале Лиги чемпионов

Накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Барселоны", нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес поделился своими ожиданиями от поединка.

"У нас большой энтузиазм. За три года мы дважды дошли до полуфинала, а такого с "Интером" не случалось уже много лет. Мы делаем большую работу в Лиге чемпионов и стараемся воплотить в жизнь мечты наших болельщиков. У нас есть огромное желание снова сыграть в финале", - сказал футболист.