  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Интера - о матче с Барселоной: Мы все взволнованы, мы бросаем вызов одной из лучших команд мира

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Интера - о матче с Барселоной: Мы все взволнованы, мы бросаем вызов одной из лучших команд мира

Лига Чемпионов

Индзаги ответил на вопросы журналистов

Тренер Интера - о матче с Барселоной: Мы все взволнованы, мы бросаем вызов одной из лучших команд мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Барселоны" главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги выступил на пресс-конференции.

"Мы все взволнованы, мы бросаем вызов одной из лучших команд мира и одной из самых атакующих команд. Нам придется иногда страдать и быть технически совершенными.

"Барселона" - это команда, которая очень хорошо строилась в течение длительного времени. У них есть все необходимое, чтобы играть в большую игру, а Ханси Флик обеспечивает великолепную организацию, так же как он делал это с "Баварией" и Германией. Мы также должны поздравить их за работу, которую они проводят с молодежным сектором. Эти великие таланты растут. Ламин Ямаль - уникальный игрок в мире, он демонстрирует великолепную индивидуальную игру", - сказал специалист.

Напомним, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Интером" состоится завтра, 30 апреля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеЛаутаро Мартинес: Интер мечтает о финале Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Арсенал - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
ЛЧ. Арсенал – ПСЖ 0:1. Первая дуэль осталась за Парижем
yellow-arrow
Саленко: Если удастся договориться о прекращении огня, тогда соперников в еврокубках будем принимать дома
Барселона Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости