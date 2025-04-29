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Тренер Интера - о матче с Барселоной: Мы все взволнованы, мы бросаем вызов одной из лучших команд мира
Индзаги ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Барселоны" главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги выступил на пресс-конференции.
"Мы все взволнованы, мы бросаем вызов одной из лучших команд мира и одной из самых атакующих команд. Нам придется иногда страдать и быть технически совершенными.
"Барселона" - это команда, которая очень хорошо строилась в течение длительного времени. У них есть все необходимое, чтобы играть в большую игру, а Ханси Флик обеспечивает великолепную организацию, так же как он делал это с "Баварией" и Германией. Мы также должны поздравить их за работу, которую они проводят с молодежным сектором. Эти великие таланты растут. Ламин Ямаль - уникальный игрок в мире, он демонстрирует великолепную индивидуальную игру", - сказал специалист.
Напомним, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Интером" состоится завтра, 30 апреля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
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