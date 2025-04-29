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Саленко: Если удастся договориться о прекращении огня, тогда соперников в еврокубках будем принимать дома
Экс-форвард Динамо порассуждал о еврокубковых перспективах киевлян
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападающий "
—Этим составом "Динамо" реально пробиться в основной этап Лиги чемпионов?
— Конечно, что реально. Я видел, с кем киевляне потенциально могут встретиться в квалификации. Те соперники им по зубам, они не выше классом и их можно проходить. Есть недостаток, что домашние матчи будем играть в Польше, но и там неплохо за нас болеют. Можно предположить и такое, что Украине удастся договориться о прекращении огня на фронте, тогда соперников будем принимать на своем поле. Шансы на выход в основной этап еще увеличатся.
— Что, по вашему мнению, учитывая еврокубковые задачи, надо изменить в игре "Динамо"?
— Кем-то усилиться будет проблематично, поэтому надо исходить из того, что есть в наличии. Как показал второй тайм встречи с "Шахтером", то команда сбалансирована. Ходят разговоры о возможном переходе в европейский клуб Ваната и кого-то из среднего звена, и, если такое случится, надо будет искать им замену.
Сейчас усиление "Динамо" возможно в основном благодаря резервам клуба. Там есть достойные молодые футболисты, в том числе и мой сын. Они не были в заявке на матч основных составов "Шахтера" и "Динамо", потому что их задействовали за команду U-19. Там в конце матча и после него произошли две драки Игроки "Динамо" и "Шахтера" подрались прямо на поле — безумное "классическое" U-19 с пятью удалениями. Так что из-за удалений и предупреждений Шовковский в игре с "Ингульцом" не на всех молодых сможет рассчитывать.
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